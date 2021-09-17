Генсек ООН призвал участников Генассамблеи сделать прививку от коронавируса

Гостям и участникам Генеральной ассамблеи ООН необходимо сделать прививку от коронавируса перед приездом в Нью-Йорк. Если у них нет возможности пройти вакцинацию в своей стране, то им предоставят такую возможность во время сессии. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я призываю всех пройти вакцинацию. Это очень важно для их здоровья, а также для сообществ, частью которых они являются, для самой Генеральной ассамблеи. Я надеюсь, что люди будут прибывать вакцинированными, за исключением тех ситуаций, когда это невозможно», — подчеркнул он.

Генеральная ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 27 сентября. Власти города выдвинули требование, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал заседания, предоставляли свидетельство о сделанной прививке.

Антониу Гутерриш заявил, что у него нет полномочий запрещать главам государств, которые не могли привиться, появляться в штаб-квартире ООН.

Против такого требования к делегатам выступила Россия. Такой подход назвали дискриминационным. Представители России напомнили, что у прививок есть медицинские противопоказания.

Председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдула Шахид направил в постоянные представительства государств при организации письмо, в котором заявил, что в штаб-квартире продолжит действовать признак доверия. Проходя через систему пропусков на входе, делегат таким образом подтверждает, что у него не было симптомов коронавирусной инфекции и он не контактировал с зараженными последние 10 дней.