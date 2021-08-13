Генсек ООН призвал талибов* прекратить наступление

За последний месяц в Афганистане в результате неизбирательных нападений на мирных жителей были убиты или ранены более 1000 человек. По меньшей мере 241 тысяча человек были вынуждены покинуть свои дома. Ситуация в стране выходит из-под контроля.

Об этом в своем обращении заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что боевые действия между талибами* и афганскими силами безопасности в городских условиях наносят огромный ущерб стране. Продолжение конфликта будет означать бойню, за которую мирные жители заплатят самую высокую цену.

«Я призываю все стороны принять во внимание огромные потери в результате конфликта и его разрушительные последствия для гражданского населения <…> Тем, кто находится на тропе войны, должно быть ясно: захват власти с помощью военной силы — проигрышная сделка. Это может привести только к затяжной гражданской войне или к полной изоляции Афганистана», — подчеркнул генсек ООН.

Он призвал талибов* немедленно прекратить наступление и начать переговоры в интересах Афганистана и его народа.

Движение «Талибан»* заявило, что к утру 13 августа контролирует еще пять провинций Афганистана.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.