Генсек ООН призвал США выполнить соглашение по выдаче виз

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал США выполнять соглашение организации с принимающей стороной по выдаче виз. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«В течение многих месяцев генеральный секретарь и наша юридическая служба неоднократно выражали обеспокоенность и юридическую позицию ООН высокопоставленным представителям принимающей стороны. Мы продолжим тесное взаимодействие в этом вопросе», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя генсека ООН.

При этом Дюжаррик не рассказал, проинформировал ли государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео генсека ООН об отказе или допуске в визе главе иранского внешнеполитического ведомства Джаваду Зарифу.

Комментируя ситуацию с Зарифом, Помпео заявил, что в вопросе выдачи виз США будут действовать в соответствии со своими обязательствами перед ООН, уточняет газета «Известия».

Ранее 7 января Соединенные Штаты отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу. Он должен был выступить 9 января на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.