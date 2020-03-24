    24 марта 2020, 22:31

    Генсек ООН призвал снять все санкции для борьбы с коронавирусом

    Кирилл Фролов

    Для борьбы с пандемией коронавируса страны «большой двадцатки» должны отказаться от санкций и торговых ограничений, а также выделить триллионы долларов на помощь бедным государствам. Об этом, как сообщил Reuters, говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша лидерам G20.
    Генсек ООН призвал снять все санкции для борьбы с коронавирусом

    По словам генсека, ограничения необходимо снять, чтобы помочь ряду стран получить продукты питания и медикаменты.

    «Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис… Все, что не соответствует этим обязательствам, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас», — говорится в письме.

    Ранее Гутерриш призвал остановить все военные действия на время эпидемии.

    26 марта лидеры G20 обсудят ситуацию с коронавирусом в режиме видеоконференции.

    По данным на вечер 24 марта, в мире подтвердили 407,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Погибли 18,2 тысячи человек.

    В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев COVID-19 (28 из них в Москве). Всего в стране выявили 495 случаев инфекции, 22 человека вылечились.