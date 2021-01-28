Генсек ООН призвал перейти от смерти к надежде и развитию

Прошлый год стал годом «смерти, катастроф и отчаяния», заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Он призвал мировых лидеров в 2021 году направить развитие в нужное русло.

«Нам нужно перейти от смерти к выздоровлению, от катастрофы к реконструкции, от отчаяния к надежде, от работы в привычном режиме к трансформации», — сказал Гутерреш.

Генеральный секретарь сообщил, что экономические потери от пандемии продолжают увеличиваться, уже исчезли 500 миллионов рабочих мест. А крайняя бедность вернулась к уровню, которого не было в жизни сегодняшнего поколения.

Также Гутерреш напомнил про продолжающееся глобальное потепление. Экономический ущерб от стихийных бедствий, случившихся в прошлом году, оценивается в 210 миллиардов долларов.

«Мы объявили войну природе, и природа наносит ответный удар», — пояснил политик.

Генсек ООН также затронул проблему геополитической напряженности, подрывающей усилия по достижению мира. И заявил о растущем риске распространения ядерного и химического оружия.

В 2021 году, по словам генсека, нужно «переключить передачу» и поставить мир на рельсы устойчивого развития.