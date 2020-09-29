Генсек ООН призвал мир к объединению после того, как число жертв СОVID-19 превысило миллион

Согласно мировой статистике, уже более одного миллиона человек умерли от коронавируса. Это является «ужасающей вехой», цифры «ошеломляют». Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Наш мир достиг ужасающей вехи: потеря миллиона человек из-за COVID-19. Это ошеломляющая цифра», — сказал он.

Его выступление опубликовано в Twitter.

По словам Гутерриша, надо помнить о том, что речь идет не просто о статистике, а о реальных жизнях людей. Они были чьими-то друзьями, коллегами, родственниками.

«Пусть память о потере стольких жизней позволит нам никогда не забывать, что наше будущее зависит от солидарности, от объединения людей и наций», — подчеркнул генсек ООН.

Он не сомневается, что вопреки жестокости пандемии человечество выстоит. Однако для этого мировому сообществу нужно учиться на собственных ошибках. По словам главы организации, сейчас важно «ответственное лидерство», сотрудничество и наука.

Гутерриш напомнил, что по-прежнему необходимо соблюдать профилактические меры против коронавирусной инфекции.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заразились 33 279 488 человека, умерли 1 000 825. Хуже всего ситуация по-прежнему складывается в США. Там 7 147 751 инфицированных и 205 062 скончавшихся. За Штатами следуют Бразилия (4 745 464/142 058) и Индия (6 074 702/95 542). В десятке также Мексика, Великобритания, Италия, Перу, Франция, Испания, Иран, Колумбия и Россия.

По состоянию на 28 сентября, в РФ зарегистрировано 1 159 573 случаев коронавируса (+8 135 за день). Больше всего заболевших в Москве — 2217.