Мир 29 марта 2023, 16:46 Генсек ООН призвал к защите прав человека на «саммите за демократию» Генсек ООН Гутерриш: демократия и права человека находятся в опасности РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш счел, что демократия находится в опасности. Об этом он заявил во время «саммита за демократию», сообщило РИА «Новости».

«Демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека… Сегодня во многих частях мира эти ценности под угрозой», — отметил генсек, назвав источником демократии Устав ООН.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил смысл американского «саммита за демократию». По словам представителя Кремля, этот форум подтверждает, что США по-прежнему претендуют на роль всемирного учителя.

«Саммит за демократию» организовал президент США Джо Байден. Его проводят с 28 по 30 марта. Саммит должен был собрать страны Азии, Африки и Латинской Америки. Турцию и Венгрию на мероприятие не пригласили, а Пакистан отказался приехать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла «саммит за демократию» проявлением неоколониальных практик США.