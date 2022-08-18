Генсек ООН призвал к демилитаризации Запорожской АЭС

Территорию вокруг Запорожской АЭС нужно избавить от солдат и военной техники, а после вывести со станции персонал. Последствия от ущерба для этого объекта ощутят все. С таким заявлением по итогам трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что сама станция и территория вокруг нее требуют скорейшей демилитаризации. Его слова привел ТАСС.

«Любой потенциальный ущерб АЭС суицидален», — сказал Гутерриш.

Здравый смысл, добавил он, должен возобладать, чтобы не допустить нарушения целостности станции.

«Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение, чтобы восстановить ЗАЭС как объект гражданской инфраструктуры и обеспечить безопасность в данном районе», — отметил глава организации.

Гутерриш добавил, что ООН окажет любую помощь инспекторам МАГАТЭ для посещения станции, но только при условии, если они отправятся через Киев при согласии российских и украинских властей.

Комментируя подготовку миссии для установления фактов обстрела Следственного изолятора в Еленовке, Гутерриш заявил, что документы о полномочиях участников поездки представлены России и Украине. После получения гарантий безопасности миссия отправится на место. Ее сотрудники рассчитывают на открытый доступ к людям и вещественным доказательствам без вмешательства любой из сторон.

Миссию возглавит бразильский генерал Карлос дос Сантос Круз, командир миротворческих организаций ООН.

Также Гутерриш подчеркнул, что после подписания документов по продуктовой сделке цены на пшеницу начали снижаться. Но угроза глобального голода никуда не ушла.

«Я призываю к продолжению усилий и преодолению всех обстоятельств в духе компромисса, а также к окончательному урегулированию всех сложностей», — заявил генсек ООН.

Он заметил, что экспорт удобрений и продовольствия из России и с Украины необходим, чтобы переломить ситуацию сейчас и обеспечить достаточное количество урожая в будущем.

Трехсторонние переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана, генсека ООН Антониу Гутерриша и украинского лидера Владимира Зеленского прошли в закрытом режиме и продолжались 40 минут. Также Зеленский провел переговоры с гостями вне трехстороннего формата.