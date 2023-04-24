Мир 24 апреля 2023, 21:04 Генсек ООН призвал использовать дипломатию в деле разрешения конфликтов Генсек ООН Гутерриш предложил себя в качестве посредника в разрешении конфликтов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участники Совета Безопасности ООН должны задействовать все дипломатические методы для разрешения международных конфликтов. В том числе привлекать в качестве посредника главу организации. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом он заявил в своей речи на открытии заседания Совета Безопасности под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Реклама

«Я призываю государства-члены задействовать весь арсенал дипломатических инструментов, которые предоставляет Устав ООН, для мирного урегулирования конфликтов. Это включает задействование моего посредничества в разрешении разногласий», — заявил Гутерриш.

Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД России проходит в штаб-квартире организации. Как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, в ходе встречи участники обсудят эффективность многосторонности международной политики на основе принципов устава организации.