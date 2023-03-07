Мир 07 марта 2023, 20:46 Генсек ООН прибыл на Украину для встречи с Зеленским Генсек ООН Гутерриш прибыл на Украину, чтобы обсудить с Зеленским зерновую сделку РИА «Новости»

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Генсек ООН Антониу Гутерриш вечером 7 марта прибыл на Украину, заявил заместитель его представителя Фархан Хак. Глава организации запланировал встречу с президентом страны Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление зерновой сделки, сообщил ТАСС.

«Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится на Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским», — рассказал Фархан Хак во время брифинга.

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Ранее стало известно, что власти Украины провели онлайн-переговоры с партнерами о продлении зерновой сделки. Источники агентства Reuters отметили, Россию никто об этом не уведомлял.

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По словам собеседника издания в украинском правительстве, руководство страны расценивает ситуацию как достаточно сложную. Дальнейшее развитие зависит в большей степени от партнеров по сделке, добавил он.

Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка не работает, и в этом виноваты западные страны, не исполняющие договоренности. В министерстве уточнили, что проблемы нуждающихся стран на самом деле не интересуют США и Европу.