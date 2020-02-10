Генсек ООН прибудет в Москву на юбилей Победы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приедет в Москву 9 мая. Он планирует прибыть на празднование Дня Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.
По информации «Вечерней Москвы», Небензя отметил, что Гутерреш уже подтвердил предстоящий визит.
«Детали пока не могу вам сказать, но, да, он будет в Москве на праздновании 75-летия», — подчеркнул постпред РФ.
По его словам, Гутерреш может провести встречу с лидером России Владимиром Путиным и Министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Небензя уточнил, что это часть традиционного формата посещения генсеком ООН Москвы.