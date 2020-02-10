Генсек ООН прибудет в Москву на юбилей Победы

По информации «Вечерней Москвы», Небензя отметил, что Гутерреш уже подтвердил предстоящий визит.

«Детали пока не могу вам сказать, но, да, он будет в Москве на праздновании 75-летия», — подчеркнул постпред РФ.

По его словам, Гутерреш может провести встречу с лидером России Владимиром Путиным и Министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Небензя уточнил, что это часть традиционного формата посещения генсеком ООН Москвы.