Генсек ООН предупредил мир о «четырех всадниках Апокалипсиса»
По мнению Гутерриша, самый опасный «всадник» — высочайшая геостратегическая напряженность, которая чревата военными конфликтами со всеми вытекающими последствиями и ядерной войной.
Генсек также указал климатическую обстановку, растущее глобальное недоверие и темную сторону цифрового мира.
По словам генсека, люди все больше сомневаются в том, что глобализация несет только хорошее, и все больше не доверяют политическим учреждениям. Он также отметил, что новые технологии все чаще используют для распространения лжи, разжигания ненависти и эксплуатации людей.
Ранее Антониу Гуттериш призвал человечество прекратить вести «войну против природы», а также предостерег мировую общественность от мысли, что договор о сокращении выбросов парниковых газов решит все экологические проблемы.