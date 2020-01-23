    23 января 2020, 02:45

    Генсек ООН предупредил мир о «четырех всадниках Апокалипсиса»

    Александра Каширина

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса». Текст заявления опубликован на официальном сайте ООН.
    Генсек ООН предупредил мир о «четырех всадниках Апокалипсиса»

    По мнению Гутерриша, самый опасный «всадник» — высочайшая геостратегическая напряженность, которая чревата военными конфликтами со всеми вытекающими последствиями и ядерной войной.

    Генсек также указал климатическую обстановку, растущее глобальное недоверие и темную сторону цифрового мира.

    По словам генсека, люди все больше сомневаются в том, что глобализация несет только хорошее, и все больше не доверяют политическим учреждениям. Он также отметил, что новые технологии все чаще используют для распространения лжи, разжигания ненависти и эксплуатации людей.

    Ранее Антониу Гуттериш призвал человечество прекратить вести «войну против природы», а также предостерег мировую общественность от мысли, что договор о сокращении выбросов парниковых газов решит все экологические проблемы.