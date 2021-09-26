Генсек ООН предупредил об угрозе ядерного уничтожения мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир близок к ядерному уничтожению. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Почти 14 тысяч единиц ядерного оружия сейчас хранится во всем мире, указал генсек ООН. В связи с этим Гутерриш призвал избавиться от всех стратегических запасов, дабы спасти мир от апокалипсиса.

«Человечество недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного противостояния, уничтожить арсеналы и вступить в новую эру доверия и мира», — написал Гутерриш.

Очевидно, свой призыв генсек ООН приурочил к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который страны — члены организации отмечают 26 сентября.

Китайский дипломат, бывший заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан ранее призвал власти Китая быть готовыми к ядерному удару по США. При этом сенаторы ранее предложили американскому президенту Джо Байдену урезать расходы на ядерное оружие.

Ранее в КНДР запустили баллистическую ракету с железнодорожной платформы.