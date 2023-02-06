Мир 06 февраля 2023, 19:01 Генсек ООН предупредил, что мир скатывается к полномасштабной войне Генсек ООН Гутерриш: мир скатывается к более масштабной войне, чем конфликт на Украине РИА «Новости»

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Мир скатывается к «более полномасштабной войне», чем украинский конфликт, отметил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он выступил перед Генеральной Ассамблеей всемирной организации по приоритетам работы на 2023 год.

По его мнению, перспективы мира на Украине «постоянно уменьшаются», при этом растет вероятност дальнейшей эскалации.

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«Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами», — процитировал Гутерриша ТАСС.

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Он напомнил, что конфликты продолжаются не только на Украине — они затронули около двух миллиардов жителей планеты. В Афганистане «грубо нарушаются права женщин» и продолжаются атаки террористов, в Мьянме — «новый цикл насилия и репрессии», бандитские группировки в Гаити «держат в заложниках всю страну», да и в Сахеле обстановка стремительно накаляется.

Генсек ООН указал, что риск ядерной войны сейчас «наибольший за десятилетия» — и начаться она может «случайно или преднамеренно». По его мнению, нужно положить конец угрозе, сделав акцент на разоружении и контроле за ядерным вооружением.

Гутерриш подытожил: «миру нужен мир» в соответствии с уставом ООН и международным правом.

В январе заметитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что он готов помочь в урегулировании ситуации на Украине.