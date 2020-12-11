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    11 декабря 2020, 19:27

    Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет спад экономики

    Дарья Бунякова

    Пандемия коронавируса привела мир на порог сильнейшего экономического спада. Такой рецессии не было последние 80 лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
    Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет спад экономики

    «Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти. Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред. Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода», — привел слова генсека ТАСС.

    Гутерриш добавил, что причина спада кроется в неравенстве и несправедливом устройстве общества, которое наблюдалось и раньше. Он подчеркнул, что действия стран при распространении коронавируса были нескоординированными.

    «Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу», — сказал Гутерриш.

    По словам генсека, изначально в ВОЗ давали фактические данные и предоставляли научное руководство. Именно оно должно было послужить основой для скоординированных действий в мире.

    «Но реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников», — отметил генеральный секретарь ООН.

    Гутерриш призвал не допустить повторения ситуации с доступом к новым вакцинам от коронавируса. Препараты от инфекции должны стать всеобщим достоянием.