Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет спад экономики
«Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти. Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред. Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода», — привел слова генсека ТАСС.
Гутерриш добавил, что причина спада кроется в неравенстве и несправедливом устройстве общества, которое наблюдалось и раньше. Он подчеркнул, что действия стран при распространении коронавируса были нескоординированными.
«Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу», — сказал Гутерриш.
По словам генсека, изначально в ВОЗ давали фактические данные и предоставляли научное руководство. Именно оно должно было послужить основой для скоординированных действий в мире.
«Но реакция была фрагментарной и хаотичной. Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников», — отметил генеральный секретарь ООН.
Гутерриш призвал не допустить повторения ситуации с доступом к новым вакцинам от коронавируса. Препараты от инфекции должны стать всеобщим достоянием.