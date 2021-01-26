Генсек ООН предрек крупнейший за 100 лет экономический кризис

В результате пандемии коронавируса мир вступил в тяжелейший за последнее столетие экономический кризис. Распространение инфекции усугубило тяжелейшие проблемы современного общества — неравенство между людьми и странами, нестабильность кризисов климата и биоразнообразия.

Как заявил во время выступления на мероприятии «Давосская повестка дня» генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сегодняшний мир можно описать одним словом — хрупкость.

Более двух миллионов человек погибли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия Антониу Гутерреш генеральный секретарь ООН.

Гутерреш добавил, что женщины сильно пострадали от потери работы и дополнительных забот по уходу. Он посетовал, что в ответ на войну с природой она нанесла «ответный удар».

Генсек ООН призвал правительства, международные организации, гражданское общество и частный сектор объединиться и работать вместе.

Он признался, что его пугает возможность «огромного разлома» мира на две части с двумя крупнейшими экономиками на Земле.