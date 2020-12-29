facebook_pixel
    29 декабря 2020, 07:23

    Генсек ООН предложил сделать 2021-й годом исцеления и примирения

    Наза Салех Захи

    Следующий год мир должен посвятить преодолению пандемии коронавируса и исцелению от последствий эпидемии. Об этом заявил в своем предновогоднем видеообращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
    Генсек ООН предложил сделать 2021-й годом исцеления и примирения

    «Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления, — сказал он.

    Гуттериш отметил, что исцеление должно пройти не только от коронавируса. Исцелиться должны общество, экономика и весь мир. Существующие разделение между людьми надо преодолеть. Также генсек ООН от имени Организации Объединенных Наций пожелал всем «счастливого и мирного Нового года».

    С начала эпидемии коронавируса по всему миру заразились порядка 80,8 миллиона человек, свыше 1,7 миллиона умерли. По последним данным, в России известно о 3 078 035 случаях. Полностью выздоровели 2 471 309 россиян, умерли 55 265.

    Тем временем в Великобритании растет число тех, кто заразился новым штаммом коронавируса. В прошедший понедельник, 28 декабря, в стране СОVID-19 подтвердился у 41 385 человек.