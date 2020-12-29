Генсек ООН предложил сделать 2021-й годом исцеления и примирения

«Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления, — сказал он.

Гуттериш отметил, что исцеление должно пройти не только от коронавируса. Исцелиться должны общество, экономика и весь мир. Существующие разделение между людьми надо преодолеть. Также генсек ООН от имени Организации Объединенных Наций пожелал всем «счастливого и мирного Нового года».

С начала эпидемии коронавируса по всему миру заразились порядка 80,8 миллиона человек, свыше 1,7 миллиона умерли. По последним данным, в России известно о 3 078 035 случаях. Полностью выздоровели 2 471 309 россиян, умерли 55 265.

Тем временем в Великобритании растет число тех, кто заразился новым штаммом коронавируса. В прошедший понедельник, 28 декабря, в стране СОVID-19 подтвердился у 41 385 человек.