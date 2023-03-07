Мир 07 марта 2023, 16:17 Генсек ООН посетит Украину и встретится с Зеленским 8 марта Генсек ООН Гутерриш приехал в Польшу и откуда 8 марта отправится на Украину РИА «Новости»

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Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш с визитом приехал в Польшу. Оттуда 8 марта от отправится на Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его процитировал ТАСС.

«В среду утром он встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения продления зерновой сделки во всех аспектах этой темы, а также других связанных вопросов», — отметил Дюжаррик.

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После этого в четверг, 9 марта, генсек ООН вернется в Нью-Йорк. Визит Гутерриша на Украину в Международный женский день станет уже третьим с начала спецоперации. В России же генеральный секретарь всемирной организации за минувший год был всего один раз.

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Еще в декабре прошлого года он заявлял, что перспектив для мирных переговоров по украинскому конфликту нет. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ответила ему. Она заявила, что Гутерриш не показал реалистичную и беспристрастную позицию по теме переговоров России и Украины.