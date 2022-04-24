Генсек ООН поговорит с Эрдоганом перед встречей с Путиным

За день до встречи с российским президентом Владимиром Путиным генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе международной организации.

Встреча Гутерриша и Эрдогана запланирована на 25 апреля. На следующий день генсек ОН прибудет в Москву, где у него должна состояться встреча с главой росийского государства Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

28 апреля Гутерриш направится в Киев для разговора с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Организация Объединенных Наций 22 апреля направила письма в постоянные представительства России и Украины с просьбой провести встречи Гутерриша с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Москве и Киеве. Генсек всемирной организации намерен обсудить с главами двух государств «срочные шаги, направленные на достижение мира на Украине», а также перспективы принципа многосторонности международных отношений, основанного на Уставе ООН и международном праве.