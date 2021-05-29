Генсек ООН поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Было бы хорошо, если бы президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали диалог об оживлении режима контроля над вооружениями, в том числе через новый договор на смену СНВ-3. Своими надеждами поделился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек положительно отреагировал на то, что удалось достичь договоренности о саммите РФ и США в Женеве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на офис Гутерриша.

«Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашение на смену СНВ-3», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Гутерриш выразил сильное беспокойство в связи с фактическим завершением срока действия Договора по открытому небу (ДОН), писало ИА Nation News. При этом он выразил признательность всем странам, которые продолжают оставаться участниками ДОН.

Путин и Байден проведут личную встречу в Женеве 16 июня. Стороны обсудят российско-американские отношения и актуальные вопросы международной повестки.