24 апреля 2023, 23:10
Генсек ООН передал Лаврову письмо для Путина
Генсек ООН Гуттериш передал главе МИД России Лаврову письмо для Путина
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для российского президента Владимира Путина. В нем, как отметил ТАСС, содержатся предложения по расширению и продлению зерновой сделки.
Гутерриш выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в реализации зерновой сделки, указано в материале. Также он принял во внимание озабоченности российской стороны по реализации зерновой сделки.
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Кроме того, генсек ООН обсудил с российским министром конфликт на Украине, Сирию и Афганистан.
Лавров ранее не стал отвечать на вопрос журналистки агентства Reuters о зерновой сделке. Другой корреспондент выкрикнул в адрес главы МИД России вопрос об американском корреспонденте Эване Гершковиче, которого обвиняют в шпионаже. На это действие Лавров не стал реагировать.
Страны «Большой семерки» ранее поддержали продление и расширение зерновой сделки. Также страны готовы поддержать Украину в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.
Сергей Лавров
Владимир Путин
ООН
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