Мир 24 апреля 2023, 23:10 Генсек ООН передал Лаврову письмо для Путина Генсек ООН Гуттериш передал главе МИД России Лаврову письмо для Путина МИД России / «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для российского президента Владимира Путина. В нем, как отметил ТАСС, содержатся предложения по расширению и продлению зерновой сделки.

Гутерриш выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в реализации зерновой сделки, указано в материале. Также он принял во внимание озабоченности российской стороны по реализации зерновой сделки.

Реклама

Кроме того, генсек ООН обсудил с российским министром конфликт на Украине, Сирию и Афганистан.

Лавров ранее не стал отвечать на вопрос журналистки агентства Reuters о зерновой сделке. Другой корреспондент выкрикнул в адрес главы МИД России вопрос об американском корреспонденте Эване Гершковиче, которого обвиняют в шпионаже. На это действие Лавров не стал реагировать.

Страны «Большой семерки» ранее поддержали продление и расширение зерновой сделки. Также страны готовы поддержать Украину в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.