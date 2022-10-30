Генсек ООН отложил поездку в Алжир из-за ситуации с зерновой сделкой | 360°

Мир 30 октября 2022, 18:33 Генсек ООН отложил поездку в Алжир из-за ситуации с зерновой сделкой Генсек ООН Гутерриш отложил визит в Алжир из-за ситуации вокруг зерновой сделки РИА "Новости"

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его беспокоит ситуация с зерновой сделкой. Из-за этого он принял решение отложить на день поездку в Алжир, сообщил ТАСС.

Офис генсека уточнил, что Гутерриш активно работает над тем, чтобы Россия отменила приостановку участия в соглашении.

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«Эти же контакты также нацелены на возобновление и полную реализацию инициативы по облегчению экспорта продовольствия и удобрений с Украины, а также на устранение остающихся препятствий на пути экспорта российского продовольствия и удобрений», — заявил он.

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Целью Гутерриша является полная реализация зерновой сделки, а также снятие ограничений на экспорт продовольствия и удобрений России.

Ранее НАТО призвал Россию как можно скорее возобновить зерновую сделку. Альянс заявил, что государство не должно «использовать продовольствие в качестве оружия».

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску уточнила, что участие России поможет получить продовольствие именно тем, кто в нем больше всего нуждается.