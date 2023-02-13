Мир 13 февраля 2023, 21:12 Генсек ООН отказался участвовать в мероприятии Украины в годовщину спецоперации — СМИ РИА «Новости»

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Генсек ООН Антониу Гутерреш не станет участвовать в мероприятии, который готовит Украина на годовщину начала спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в международной организации.

«Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не будет принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой», — заявил собеседник агентства.

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Как отметил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, он не владеет информацией об участии Гутерреша в организуемом Украиной мероприятии. Он напомнил, что генсек ООН готов выступать посредником только при согласии всех сторон конфликта.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал «большие события» в международной политике. По его словам, они должны произойти 23 и 24 февраля.

Источник агентства сообщал, что украинские власти планируют провести 22 февраля мероприятие высокого уровня в здании ООН. Киевский режим намеревается «обличить» Россию. В этот день возобновит работу чрезвычайная спецсессия Генеральной ассамблеи ООН.