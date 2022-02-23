Генсек ООН отказался называть происходящее в Донбасе геноцидом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом. Его слова привело РИА «Новости».

«Геноцид — это преступление, которое четко определено, и случаи геноцида должны определяться в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай», — сказал Гутерриш.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия признала ЛДНР. По его словам, страна больше не могла терпеть геноцид в Донбассе.

Российский лидер объявил о признании Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля. Это произошло на фоне обострения конфликта территорий с официальным Киевом. Власти республик с 17 февраля сообщали о многочисленных обстрелах со стороны ВСУ. 18 февраля стало известно об эвакуаации женщин и детей на территорию России и о всеобщей мобилизации мужчин с 18 лет.

После этого страны Запада заявили о принятии новых санкций для РФ. Они будут применяться как в отношении корпораций, так и конкретных людей — представителей так называемых российских элит.