Генсек ООН осудил расизм и дискриминацию после стрельбы в Буффало

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Буффало. Он резко осудил любую дискриминацию и расизм. Его заявление распространил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Хак подчеркнул, что Гуттериш шокирован убийством 10 жителей США «в результате акта жестокого расистского экстремизма в Буффало».

«Генеральный секретарь в самой резкой форме осуждает расизм во всех его проявлениях, а также дискриминацию на почве расы, религии, убеждений или национальной принадлежности», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Генсек ООН добавил, что всем нужно работать сообща для построения более инклюзивных и мирных обществ. Он выразил надежду, что правосудие должно восторжествовать в отношении преступника.

Пейтон Гендрон — белый американец 18 лет — стрелял в прошедшую субботу в посетителей супермаркета в одном из кварталов Буффало (штат Нью-Йорк). В этом месте в основном живут афроамериканцы. В результате случившегося 10 человек погибли, трое пострадала. Подозреваемый сдался полицейским.

По предварительной информации, молодой человек в основном стрелял по темнокожим. Власти заявили, что, скорее всего, речь идет о преступлении, которое совершено на почве расовой нетерпимости.