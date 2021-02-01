Генсек ООН осудил госпереворот в Мьянме

«Генеральный секретарь решительно осуждает задержание государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьин и других политических лидеров накануне открытия сессии нового парламента Мьянмы», — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что Антониу Гутерриш призвал военное руководство Мьянмы уважать волю своего народа и придерживаться демократических норм. Любые разногласия, по его словам, необходимо решать с помощью мирного диалога.

После парламентских выборов президента Мьянмы Вин Мьин и главу правящей партии государства «Национальная лига за демократию» (НЛД), которая также является госсоветником и фактически возглавляет правительство, Аун Сан Су Чжи задержали. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами страны Мин Аун Хлаину. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на год.