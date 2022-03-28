Генсек ООН осудил Байдена за слова в адрес Путина

Миру сегодня нужна деэскалация как в военной сфере, так и в заявлениях. С такими словами перед журналистами выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщил ТАСС, так глава организации прокомментировал высказывания главы США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.

«Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике», — заявил Гутерриш.

Президент США Джо Байден в конце своего выступления в Польше отклонился от написанного спичрайтерами текста и заявил, что Путин «не может оставаться у власти».

Спецпредставитель Белого дома выступил с заявлением, что американский лидер неправильно выразил мысль: он имел в виду, что нельзя использовать силу в отношении соседних стран. Смена руководства России не подразумевалась.

В результате опровергать свои слова о Путине пришлось самому Байдену. Он жестко ответил «нет» журналистам, которые спросили его, призывал ли он к смене власти в России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президента России выбирают граждане страны, а не американский лидер.