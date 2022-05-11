Генсек ООН пообещал вернуть сельхозпродукцию России, Белоруссии и Украины на мировой рынок

Без возвращения на рынок сельскохозяйственной продукции России, Украины и Белоруссии невозможно решение проблемы продовольственной безопасности в мире. Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским канцлером Карлом Нехаммером генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я полагаю, что нет решения проблемы без возвращения на рынок продукции Украины, а также продукции и удобрений России и Белоруссии», — заявил он.

Также генсек отметил, что сделает все, что в его силах, чтобы продвинуться вперед в этом вопросе.

Гутерриш сообщил, что поддерживает постоянные контакты с Россией, Турцией, Украиной и остальными странами, обсуждает вопрос мировой продовольственной безопасности.