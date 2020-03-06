Генсек ООН не стал отменять поездку на 75-летие Победы из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса привела к тому, что даты многих мероприятий и переговоров в мире переносят. Все опасаются заражения и распространения инфекции. Несмотря на опасность, генеральный секретарь ООН рассчитывает посетить празднование Дня Победы в Москве.

«На данный момент все планы остаются в силе», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ТАСС.

Перед этим американца спросили, не думает ли он отменить поездку в Россию на 75-летие Победы из-за распространения коронавируса в мире. По словам Гутерриша, страны еще могут предотвратить начало пандемии COVID-19. Для этого необходимо работать всем вместе и совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

В последнее время все чаще стали сообщать об отмене или переносе мероприятий по всему миру. В России отказались от проведения Петербургского международного экономического форума, который должен был пройти в июне. Оказалась под угрозой и Олимпиада-2020 в Токио. Пока не известно, отменят соревнования или просто не пустят на трибуны зрителей.

Коронавирус появился в конце 2019 года. За два с небольшим месяца инфекция убила около 3,3 тысячи человек. Число заразившихся уже превысило 98 тысяч человек.