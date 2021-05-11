Генсек ООН не исключил появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае вспышек коронавируса в бедных странах могут появиться новые штаммы, устойчивые к разработанным вакцинам.

«Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны быстро прививают свое население. Но есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации», — передало слова Гутерриша РИА «Новости».

Генсек ООН отметил, что если COVID-19 распространится по «глобальному югу» как лесной пожар, то будет появляться все больше его разновидностей. Из-за этого есть риск, что появится мутация, которая будет устойчива ко всем разработанным на данный момент вакцинам.

ООН продвигает международный механизм COVAX, запущенный Всемирной организацией здравоохранения, который направлен на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, по мнению Гутерриша, COVAX не хватает около 22 миллиардов рублей для эффективной работы. Также есть проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами.

Ранее ООН призвала своих сотрудников сделать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его одобрили.