Генсек ООН назвал главное достижение организации за 75 лет

Главное достижение ООН заключается в том, что человечеству удалось избежать третьей мировой войны. Об этом объявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«На протяжении 75 лет не произошло ни одной крупной войны, нам удавалось избежать третьей мировой. Человечеству удалось благодаря ООН и усилиям других организаций прожить эти 75 лет без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне. Это наше основное достижение на сегодня», — сказал Гутерриш в интервью ТАСС.

Он напомнил, что абсолютными приоритетами ООН являются мир и безопасность. Так что организация может гордиться результатами своей деятельности.

Организация Объединенных Наций (ООН) была создана в 1945 году для укрепления международного мира и безопасности и развития сотрудничества между странами. К первоначальным членам относятся 50 государств, подписавших Устав ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года.

С 1946 года в нее стали принимать и другие государства, теперь членами организации считаются 193 страны. С 1 января 2017 года генеральным секретарем ООН является португалец Антониу Гутерриш.