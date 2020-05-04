Генсек ООН назвал главное достижение организации за 75 лет
«На протяжении 75 лет не произошло ни одной крупной войны, нам удавалось избежать третьей мировой. Человечеству удалось благодаря ООН и усилиям других организаций прожить эти 75 лет без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне. Это наше основное достижение на сегодня», — сказал Гутерриш в интервью ТАСС.
Он напомнил, что абсолютными приоритетами ООН являются мир и безопасность. Так что организация может гордиться результатами своей деятельности.
Организация Объединенных Наций (ООН) была создана в 1945 году для укрепления международного мира и безопасности и развития сотрудничества между странами. К первоначальным членам относятся 50 государств, подписавших Устав ООН на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года.
С 1946 года в нее стали принимать и другие государства, теперь членами организации считаются 193 страны. С 1 января 2017 года генеральным секретарем ООН является португалец Антониу Гутерриш.