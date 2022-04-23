Генсек ООН Гутерриш собрался на Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен 28 апреля посетить Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в офисе генсека.

Предполагается, что в рамках поездки Гутерриш встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а затем и президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, генсек ООН намерен обсудить с сотрудниками агентств ООН увеличение гуманитарной помощи украинцам.

ООН 22 апреля направила письма в постоянные представительства России и Украины с просьбой провести встречи Гутерриша с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Москве и Киеве. Генсек всемирной организации намерен обсудить с главами двух государств «срочные шаги, направленные на достижение мира на Украине», а также перспективы принципа многосторонности международных отношений, основанного на Уставе ООН и международном праве.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Гутерриш встретится с Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым в Москве 26 апреля.

Ранее Путин рассказал, от чего зависит возможность его встречи с Зеленским. По его словам, встреча зависит от конкретных результатов переговоров между странами. При этом он указал, что украинская сторона «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».