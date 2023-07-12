Мир 12 июля 2023, 20:05 Генсек ООН Гутерриш предложил Путину продлить зерновую сделку Генсек ООН Гутерриш направил Путину письмо с предложениями по продлению зерновой сделки Pxhere

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Такое заявление сделал представитель генсека Стефан Дюжаррик, написал ТАСС.

«Генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу», — сказал Дюжаррик.

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Он подчеркнул, что Гутерриш заинтересован во взаимодействии с Россией по предложениям, касающимся зерновой сделки. Генсек остается в контакте со всеми соответствующими сторонами, добавил Дюжаррик.

В письме, направленном главе российского государства, есть предложения по расчету через Россельхозбанк. Цель обращения к Путину — устранить препятствий для финансовых транзакций, о чем давно говорила Россия.

«А также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю», — отметил Дюжаррик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на невозможность улучшения условий зерновой сделки. Дипломат подчеркнул, что российская часть пакета сделки не выполнялась ни в одном из своих пунктов. При этом представители ООН, генсек организации Антониу Гутерриш и его заместители много месяцев твердят, что прилагают неимоверные усилия для выполнения условий пакета.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также говорила, что организация провалила работу по реализации российской части зерновой сделки. Оснований для продления соглашения у российской стороны нет.