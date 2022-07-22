Генсек ООН Гутерриш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России

Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу подписал меморандум о содействии поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе [общения] Антониу Гутерриш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Гутерриш перед подписанием документа отметил большой опыт Шойгу в миротворческих операциях, в частности в Закавказье. Он напомнил министру обороны РФ о совместной плодотворной работе в этом регионе.

«Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна», — подчеркнул генсек ООН.