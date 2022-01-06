Генсек ОДКБ сообщил Пашиняну о переброске миротворцев в Казахстан

Генсек ОДКБ Станислав Зась проинформировал премьер-министра Армении, председателя Совета коллективной безопасности Никола Пашиняна о направлении в Казахстан коллективного контингента миротворцев. Об этом заявили в секретариате организации.

В секретариате уточнили, что переброску военных осуществляют военно-транспортные самолеты ВКС России, сообщил RT.

В состав коллективных миротворческих сил от России вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Накануне на всей территории Казахстана был объявлен режим чрезвычайного положения. Митинги из-за повышения цены на газ переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о жертвах среди правоохранителей. По данным «Sputnik Казахстан», ранения получили более 350 сотрудников.

Первый борт с российскими военными сегодня приземлился в Алма-Ате. Вскоре после этого появились сообщения, что участники беспорядков начали уборку в центре города, который пострадал от погромов. В Актау протестующие заявили, что уже могут расходиться по домам, потому что они добились того, чего хотели.