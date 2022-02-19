Генсек ОДКБ назвал условие для отправки миротворцев в Донбасс

Организация Договора о коллективной безопасности может направить миротворцев в Донбасс. Но для этого нужно согласие Украины и Совбеза ООН, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

«Гипотетически это можно представить (размещение миротворцев — прим. ред.) при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН», — сказал Зась агентству Reuters.

Он добавил, что для отправки миротворцев также потребуется одобрение правительств всех стран, входящих в ОДКБ. По словам Зася, решение ситуации вокруг Украины стоит икать с помощью диалога.

«Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чем-то. Это новая реальность», — отметил генсек.

Как подчеркнул Зась, члены ОДКБ всегда тщательно рассматривают любой вопрос, связанный с применением силы. В случае необходимости организация может быстро направить необходимое количество миротворцев.

«Если нам потребуется 300 тысяч, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше — направим больше. Столько, сколько нужно», — заключил генсек ОДКБ.

Сейчас в Донбассе продолжается эвакуация населения из-за обострения ситуации вокруг Украины. Местных жителей вывозят в Ростовскую область и другие регионы России.