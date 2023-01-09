Мир 09 января 2023, 11:16 Генсек ОБСЕ отказалась от предложения Украины исключить Россию из состава организации Генсек ОБСЕ Шмид: Россия должна остаться в составе организации РИА «Новости»

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Предложение Украины исключить Россию из состава организации по безопасности и сотрудничеству в Европе встретило отпор со стороны руководства ведомства. Против выступила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид. Она поделилась мнением в беседе с немецким изданием Welt.

Шмид отметила, что членство России не обязывает других участников организации выстраивать с представителями РФ дипломатические отношения.

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«ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом», — сказала она.

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Таким образом Шмид призвала использовать членство России как возможность для переговоров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ОБСЕ обречена на гибель из-за присутствия России в составе организации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ведомство ареной пропагандистских баталий. По его мнению, это произошло под воздействием стран Запада.