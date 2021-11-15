Генсек НАТО заявил о готовности альянса к любому развитию событий на границе Украины

Члены НАТО готовы к любому развитию событий на украинской границе в связи с якобы стягиванием туда российских военных. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию [вооруженных] сил [России], именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий», — сказал Столтенберг телеканалу HBO.

Также он отметил, что страны альянса пока не смогли прийти к единому мнению касательно членства Украины в НАТО. Генсек подчеркнул, что для вступления в альянс страна должна отвечать определенным стандартам.

«Мы помогаем им [Украине] бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», — сообщил Столтенберг.

Ранее газета The Mirror со ссылкой на источник заявила, что Британия подготовила до 600 военнослужащих для отправки на Украину в случае войны с Россией. В подразделения вошли спецназовцы, специальный полк разведки, медики, инженеры и связисты.