Генсек НАТО заявил о расширении сотрудничества с двумя странами

Североатлантический альянс (НАТО) договорился расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией. По словам генсека Йенса Столтенберга, эти страны будут принимать участие во всех встречах блока, написал RT.

«Мы договорились усилить нашу координацию и обмен информацией со Швецией и Финляндией», — сказал Столтенберг.

Ранее генсек альянса заявлял, что НАТО нацелено на сохранение связи с Россией, чтобы общими усилиями устранять конфликтные ситуации.