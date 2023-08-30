Мир 30 августа 2023, 23:32 Генсек НАТО заявил о последнем продлении своих полномочий Генсек НАТО Столтенберг заявил, что его полномочия больше не будут продлеваться РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после октября 2024 года его полномочия больше не будут продляться. В интервью CNN он указал, что последнее такое продление было в июле.

«Да, это мое последнее продление», — сказал Столтенберг.

Реклама

Йенс Столтенберг руководит Североатлантическим альянсом с октября 2014 года. Входящие в состав блока страны 4 июля продлили его полномочия на посту главы НАТО еще на год — до 1 октября 2024 года. Продление полномочий Столтенберга стало четвертым по счету.

В должности он будет находиться 10 лет. Дольше всего кресло генерального секретаря НАТО занимал Йосеф Лунс — с 1 октября 1971-го по 25 июня 1984 года.

Global Times писала, что продление срока полномочий Столтенберга является показателем раскола внутри альянса и усиливающегося влияния США на союзников. Как пояснял изданию профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И, в данном случае Белый дом — это хозяин, а не лидер НАТО, и ему придерживающийся проамериканской традиции человек.