30 августа 2023, 23:32
Генсек НАТО заявил о последнем продлении своих полномочий
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что его полномочия больше не будут продлеваться
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после октября 2024 года его полномочия больше не будут продляться. В интервью CNN он указал, что последнее такое продление было в июле.
«Да, это мое последнее продление», — сказал Столтенберг.
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Йенс Столтенберг руководит Североатлантическим альянсом с октября 2014 года. Входящие в состав блока страны 4 июля продлили его полномочия на посту главы НАТО еще на год — до 1 октября 2024 года. Продление полномочий Столтенберга стало четвертым по счету.
В должности он будет находиться 10 лет. Дольше всего кресло генерального секретаря НАТО занимал Йосеф Лунс — с 1 октября 1971-го по 25 июня 1984 года.
Global Times писала, что продление срока полномочий Столтенберга является показателем раскола внутри альянса и усиливающегося влияния США на союзников. Как пояснял изданию профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И, в данном случае Белый дом — это хозяин, а не лидер НАТО, и ему придерживающийся проамериканской традиции человек.
НАТО
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