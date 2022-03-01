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    01 марта 2022, 15:17

    Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к конфликту с Россией

    Генсек НАТО Столтенберг: альянс не стремится к конфликту с Россией

    Максим Зинкин

    НАТО не желает конфликтовать с Россией, настаивая на дипломатическом решении ситуации на Украине. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг, его слова привел ТАСС.

    Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к конфликту с Россией

    Он напомнил, что НАТО прежде всего является оборонительным альянсом.

    Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

    Страны Запада ввели масштабные санкции против России, также ограничив свое воздушное пространство.

    Ранее на совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что Россия взяла курс на импортозамещение зарубежной продукции.

    Он добавил, что реализация указов президента по поможет поддержать курс национальной валюты.

    Переговоры России и Украины прошли 28 февраля в Гомеле, они продолжались около пяти часов. Второй раунд переговоров пройдет в ближайшее время рядом с границей Польши и Белоруссии.