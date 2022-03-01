Генсек НАТО заявил, что альянс не стремится к конфликту с Россией

НАТО не желает конфликтовать с Россией, настаивая на дипломатическом решении ситуации на Украине. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг, его слова привел ТАСС.

Он напомнил, что НАТО прежде всего является оборонительным альянсом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России, также ограничив свое воздушное пространство.

Ранее на совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что Россия взяла курс на импортозамещение зарубежной продукции.

Он добавил, что реализация указов президента по поможет поддержать курс национальной валюты.

Переговоры России и Украины прошли 28 февраля в Гомеле, они продолжались около пяти часов. Второй раунд переговоров пройдет в ближайшее время рядом с границей Польши и Белоруссии.