Генсек НАТО Столтенберг возглавит ЦБ Норвегии

Новым главой Центрального банка Норвегии назначен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на следующие шесть лет. Об этом сообщил официальный сайт правительства скандинавской страны.

Полномочия нынешнего руководителя ведомства Эйстейна Олсена истекают первого марта.

Столтенберг приступит к исполнению своих обязанностей на новом рабочем месте не ранее 30 сентября, когда завершится его трудовой контракт с НАТО, но и не позднее 31 декабря 2022 года.

После ухода Олсена временно исполняющим обязанности финансовой структуры станет Ида Вольден Бахе, ныне являющаяся заместителем Олсена.

Всего на пост главы ЦБ Норвегии претендовали 22 человека, среди них пенсионеры, студенты, сантехник, научные работники и водитель автобуса. Минфин оценил кандидатов, признав Столтенберга наиболее удачным вариантом.

«Сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта делает Столтенберга подходящим главой ЦБ — учреждения, которое решает важные социальные задачи от имени всех нас», — заявил министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум.

РИА «Новости» сообщило, что Столтенберг покинет НАТО, когда на место руководителя альянса заступит его преемник.

Столтенберг занимал пост премьер-министра Норвегии в 2001–2003 и 2005–2013 годах. Он возглавил НАТО 1 октября 2014 года.