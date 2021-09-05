Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию и Китай к противодействию террористам в Афганистане

Россия и КНР должны подключиться к борьбе с террористами в Афганистане. С таким призывом в интервью газете The Sunday Telegraph выступил генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг.

«Все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы предотвратить превращение Афганистана в такое место, где террористические группы могут свободно действовать, а также готовить, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны», — заявил глава Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, правительство президента Афганистана Ашрафа Гани потерпело крах из-за просчетов военных и политических лидеров в противостоянии «Талибану»*. Он подчеркнул, что у бывшего афганского руководства не было конкретных планов по защите страны, а солдаты и офицеры воевали против талибов* без боеприпасов и зарплаты.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул, заняли президентский дворец и захватили власть в стране. Гани бежал за границу. Власти Соединенных Штатов вывели из Афганистана все свои войска. Президент США Джо Байден во время обращения к нации заявил, что 20-летняя американская военная миссия на территории южноазиатского государства закончена.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.