Генсек НАТО Столтенберг оценил влияние сближения Китая и России на безопасность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сближение России и Китая влияет на безопасность. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, он подчеркнул, что альянс должен «реагировать на реальность».

«Россия и Китай в последние годы становятся все ближе. Они проводят совместные учения, теснее сотрудничают в дипломатии, в Совбезе ООН…» — сказал Столтенберг.

Также он добавил, что это следует «принимать это во внимание».