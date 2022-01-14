Генсек НАТО Столтенберг: неизвестно, когда Украина и Грузия войдут в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о вхождении Украины и Грузии в альянс. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на La Repubblica.

По его словам, страны обязательно станут частью НАТО, но пока непонятно, когда именно это произойдет.

«В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО — прим. ред.), но мы не устанавливали, когда именно», — заключил Столтенберг.

Он добавил, что украинская обороноспособность государства значительно выросла с 2014 года, но НАТО не будет защищать страну, так как та не входит в его состав.