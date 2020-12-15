Генсек НАТО сожалеет из-за санкций США против Турции

НАТО сожалеет о введенных США санкциях против Турции из-за покупки у России систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

«Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО были вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400», — цитирует его слова ТАСС.

Одним из главных аргументов против Анкары в Брюсселе стала техническая несовместимость российской системы ПВО С-400 с системой ПВО НАТО.

Накануне власти США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира, а также против трех чиновников — Мустафы Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарука Йигита. МИД Турции осудил введенные санкции и анонсировал ответные меры.

Поставки российской системы ПВО С-400 начались в середине июня 2019 года. Из-за этого произошел кризис в отношениях Турции и Соединенных Штатов Америки.