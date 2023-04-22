Мир 22 апреля 2023, 02:28 Генсек НАТО сделал заявление об успехе контрнаступления ВСУ в «подходящий момент» Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ смогут победить, если начнут наступление в подходящий момент РИА «Новости»

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ВСУ сможет победить, когда найдет подходящий момент для контрнаступления. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Die Welt.

На американской авиабазе Рамштайн в пятницу состоялось заседание контактной группы, на котором обсуждали оказание помощи Украине.

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«Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно», — заявил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса уверен, что украинской армии может помочь «невероятная» по своим размерам военная поддержка коллективного Запада. Столтенберг напомнил, что на Украину поставили большое количество артиллерийского вооружения, систем ПВО, бронетранспортеров, танков.

Обозреватель Михаил Ростовский в материале для RT заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского проблемы с логикой. Журналист отметил, что к словам украинского лидера о приезде в Киев Столтенберга можно применить «парадокс лжеца».