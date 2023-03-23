Мир 23 марта 2023, 03:25 Генсек НАТО сделал прогнозы об окончании конфликта на Украине Генсек НАТО призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запад должен быть готов к тому, что конфликт на Украине затянется надолго. Об этом британской газете The Guardian заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что делает такие прогнозы в связи с тем, что перспектив для урегулирования ситуации пока не видно.

По мнению генсека альянса, российские власти пока «не планируют устанавливать мир». В связи с этим Столтенберг призвал западные страны увеличить производственные военные мощности, чтобы продолжать поставлять ВСУ боеприпасы и вооружения.

Реклама

«На саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более смелым новым оборонным вложениям — как минимум 2% от их ВВП», — заявил он.

Реклама

Генсек сказал, что Украина сегодня тратит намного больше боеприпасов, чем производят ее западные партнеры, но и этого недостаточно. Он привел в пример, что ВСУ в день расходует от четырех до семи тысяч снарядов, тогда как Россия — 20 тысяч.

Столтенберг отметил, что поставляемая Североатлантическим альянсом помощь направлена на проведение Украиной контрнаступления. Одновременно с этим он вновь подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта.

Таким мнением Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер считает иначе. Он заявил, что после отправки Украине боевой техники на 60 миллиардов долларов НАТО можно с уверенностью назвать стороной конфликта.