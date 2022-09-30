Генсек НАТО решил собрать незапланированную пресс-конференцию | 360°

Мир 30 сентября 2022, 10:57 Поделиться Telegram

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Viber Генсек НАТО решил собрать незапланированную пресс-конференцию Глава НАТО Столтенберг проведет 30 сентября незапланированную пресс-конференцию РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вечером 30 сентября проведет незапланированную пресс-конференцию. Выступление начнется в 19:00 по московскому времени. Информацию об этом распространила пресс-служба альянса. Тему пока не раскрывают.

Накануне пресс-служба НАТО опубликовала заявление о ситуации с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». По мнению альянса, утечки топлива стали результатом преднамеренных действий.

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В НАТО подчеркнули, что поддерживают проведение расследования по факту ЧП. Помимо этого, альянс выразил готовность дать решительный ответ на любую преднамеренную атаку на критическую инфраструктуру стран-союзников.

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В США ранее заявили, что не собираются гадать о причинах утечек на «Северных потоках». Об этом сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин. Он отметил, что сейчас есть много гипотез по поводу произошедшего, но смысла их обсуждать нет, нужно дождаться завершения официального расследования.

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