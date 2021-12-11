Генсек НАТО призвал Россию не вмешиваться в отношения альянса с Украиной

Россия не должна вмешиваться в процесс вступления Украины в НАТО. Каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь. Путь Украины будут решать только Украина и союзники, Россия не может контролировать этот процесс», — процитировал генерального секретаря альянса ТАСС.

По словам Столтенберга, судьбу Украины в НАТО будет решать сама украинская сторона, а также 30 союзников альянса. При этом он отметил, что НАТО готово сесть за стол переговоров с Россией.

«Но не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу», — заключил генсек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с непроходимым «шлагбаумом» на пути в НАТО. Он добавил, что это препятствие не получается обойти. Лидер страны напомнил, что решение о вступлении в НАТО должны принять жители Украины. Такое условие ему озвучил президент США Джо Байден.